Сажайте деревья и чеснок только в эти даты: список благоприятных дней в октябре 2023 года

Осенью на даче тоже есть чем заняться. Это самое подходящее время для посадки озимого чеснока и лука, плодовых деревьев и кустарников, садовой клубники и прочих культур.

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Конечно, все это нужно делать с оглядкой на погоду. Однако не стоит забывать и о фазах Луны. Ведь это небесное тело оказывает огромное влияние на все процессы, происходящие на Земле.

Лунный календарь огородника на октябрь 2023 года советует заниматься земляными работами 3, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 и 31 числа. Эти дни являются самыми удачными.

А вот 9, 13 и 14 октября лучше отдохнуть. Так как это время совершенно не подходит для манипуляций с растениями.

Источник: издание belnovosti.by