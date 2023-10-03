В какие горшки нельзя пересаживать орхидеи — задохнутся

Не во все горшки можно пересаживать орхидеи. В некоторых цветы могут задохнуться, а корни сгнить. В первую очередь речь идет о закрытых двойных горшках, где нет никаких дырочек.

Некоторые дачники так делают, но используют определенную технологию при пересадке. Корни помещают в кору «Баркинвуд», а также керамзит, засыпают все грунтом. Но в таком случае растение может все равно продержаться не долго. Есть риск, что корни загниют.

Чтобы не рисковать — выбирайте горшки с проветриваемым дном. Тогда у орхидеи точно все будет хорошо, и не надо ничего мудрить.

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