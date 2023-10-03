Всего две капли йода осенью, и герань пойдет в пышное цветение, листья не будут болеть

Именно осенью герань можно подкормить аптечными таблетками для того, чтобы листья были изумрудного цвета, не желтели и не болели, а бутоны распустились пышными шапками. В итоге растение уйдет в зиму здоровым и крепким.

Разведите в одном литре теплой воды всего две капли йода. Поливайте один раз в 10–14 дней до трех раз. Раствор обеззаразит почву и убьет болезни.

Некоторые добавляют в йод биокомплексы гуматы. Но особо они не влияют. Все полезные вещества содержатся именно в йоде.

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