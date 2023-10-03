Минтай по-турецки: блюдо из четырех ингредиентов, готовится за 30 минут — рыбка буквально тает во рту

Минтай всем хорош. В этой рыбе содержится много белка и небольшое количество жира. Стоимость более чем доступная. Что тоже является несомненным плюсом. Но, к сожалению, многие кулинары совершенно не умеют его готовить. Если вы тоже не можете похвастаться подобными навыками, то этот рецепт для вас. Так готовят минтай турецкие хозяйки.

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Вам потребуется: 700 граммов минтая, 2 головки репчатого лука, половина чайной ложки соли и 1 столовая ложка растительного масла.

Для начала разделайте рыбу. Разделите тушку минтая на небольшие кусочки, удалите черную пленку и плавники. Затем займитесь луком. Очистите и нарежьте овощ кольцами.

Смажьте сковороду маслом, уложите на нее рыбу, посыпьте ее луком и солью, накройте крышкой и поставьте на слабый огонь.

Тушите рыбу в течение 15-20 минут. На этом все. Вкусное и полезное блюдо готово. Можно подавать к столу.

Источник: souspark.ru