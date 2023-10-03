Дачники обожают шагающий лук — сеют осенью, перо вырастает до 50 см, всходит сразу после снега

Многоярусный шагающий лук выращивают, в первую очередь, для получения зелени. Осенью посадили и забыли. Весной после схода снега у вас уже будет свежая зелень для стола.

Перо такого лука вырастает в среднем сантиметров до 50. Сочное, нежное, полуострое.

Многоярусным его называют, потому что зелень образуется сразу на несколько ярусов — растение дает стрелку, а на конце вырастают бульбочки как у чеснока. И если луковички не убирать, то из них снова пойдет расти перо. И вид у него как будто рогатый.

Если садоводы не будут убирать луковицы долгое время, то под весом перья наклоняются к земле и дадут корни — поэтому его еще называют шагающим.

Сажают такой лук в конце сентября – начале октября. Лук успевает укорениться и дает урожай ранней весной.

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