Раннеспелые сорта томатов для теплиц — с куста снимаем по 6 кг, сочные, сладкие, идеальны для засолки

Каждый садовод на своем участке должен иметь хотя бы один сорт раннеспелых томатов. И один из лучших — «Спринт 2». Эти овощи очень скороспелые, от всходов до уборки — около 78 дней.

Растение штамповое, маловетвистое, высотой 40-50 сантиметров. Первое соцветие закладывает над 5-7 листом. Плоды у томатов плоскоокруглые, слаборебристые, красные, сладкие.

Масса небольшая, всего 45-60 грамм, но зато такие помидоры идеально подходят для засолки. Урожайность с куста — 5-6 килограмм.

Еще один раннеспелый сорт — «Кронос F1». Высотой вырастает от 100 до 120 сантиметров. Имеет очень крепкие плодовые кисти. С каждой можно снять до шести килограмм помидоров.

Томаты созревают на 60-й день после проявления всходов. Плоды круглые, красные, вкусные, весят около 130 грамм. Устойчивы к ряду заболеваний и почти не нуждаются в уходе.

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