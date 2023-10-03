Ванна сияет белизной от этого состава: добавим уксус в порошок — эффект просто блеск

Не стоит тратиться на дорогие средства, чтобы довести свою ванну до блеска. Обычная пищевая сода в сочетании с уксусом великолепно убирает грязь и минеральный налет.

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Пищевую соду смешайте с уксусной кислотой и отбеливателем в равных соотношениях, нанесите на ванну этот состав.

Если поверхность довольно запущена или вы не желаете сэкономить свои силы, то оставьте состав на 30 минут для воздействия.

Он начнет растворять наслоения без вашего участия, далее промойте все губкой, ополосните водой.

Источник: дзен-канал TopSoda