Озимый чеснок надо сажать только таким способом - урожай будет размером с мясистые томаты

Озимый чеснок надо сажать в среднем за три недели до наступления устойчивых холодов. Дайте время, чтобы зубчики растения укоренились, тогда зима и морозы ему будут не страшны.

Лучше всего сеять чеснок на месте, где росли тыквенные культуры - кабачки, огурцы, дыни. Ни в коем случае не сажайте его после лука и других корнеплодов - хороший урожай не получите.

Грядку для чеснока надо подготовить заранее, чтобы грунт успел осесть. Внесите органику - компост или перегной для того, чтобы весной растение быстро тронулось в рост. Обязательно также нужны фосфор и калий.

Чеснок надо сажать на глубину не менее восьми сантиметров.

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