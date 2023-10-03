Для каких растений губительна древесная зола: не удивляйтесь, что сад чахлый

Древесная зола с давних пор любима дачниками и огородниками. Она действительно целительно действует на целый ряд растений, обогащая их многими полезными веществами, включая калий и фосфор.

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Кроме того, древесная зола способна раскислять почву, создавая благоприятную среду обитания для некоторых растений.

Однако стоит учесть, что есть культуры, которые, напротив, любят почву кислую. И вот тут применение древесной золы просто противопоказано.

Не переносят золу такие растения, как редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.

Источник: Telegram-канал «Дачник»