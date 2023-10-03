Раскрываем трюк с уксусом, который доведет вашу кухню до блеска: липкие наслоения растворяются махом

Липкий налет и присохшая пища на кухне — явления перманентные, увы. Чтобы их не было, нужно постоянно убираться в помещении.

Однако рано или поздно любая, даже самая чистоплотная хозяйка понимает, что пришло время генералить, поскольку налет просто так уже не отмывается обычными средствами.

И тут на помощь может прийти очень эффективный и простой состав с уксусом. Он моментально растворяет жир и грязь, доводит поверхности до блеска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Три столовые ложки соды, две столовые ложки уксуса, две капли жидкости для мытья посуды соедините в одной посуде.

Обмокните в нем губку и нанесите на грязные поверхности кухни. Если наслоения непростые, то оставьте на пропитку (минут 20 достаточно), далее промойте водой.

Источник: Telegram-канал «Горничная»