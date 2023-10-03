Петрушки будет валом, если сделать это осенью — как срезать и чем подкормить

Петрушка — это двулетнее растение. Существуют листовые и корневые сорта. Первые — более холодоустойчивые и ароматные. Они дольше сохраняют цвет и меньше болеют. Особенно кудрявые виды.

Самые распространенные сорта листовой петрушки — «Астра», «Титан» и «Моосраузе 2».

Осенью петрушку можно посадить в парнике, тогда весной у вас будет ранняя и свежая зелень к столу. В первую очередь растения надо присыпать биогумусом или навозом, чтобы прикрыть прикорневую часть, иначе вымерзнет.

Как только наступят первые заморозки — срежьте наземную часть. Таким образом вы простимулируете куст к развитию.

Потом обильно полейте растение из расчета 10 литров воды на один квадратный метр.

Ну а как только на дворе установится зима — укройте петрушку спанбондом до наступления весны.

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