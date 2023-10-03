Как обрезать домашние розы после цветения — правила для новичков

Комнатные розы сразу после покупки не надо трогать недели две. Дайте растению адаптироваться в новых условиях.

Скорее всего, в период адаптации некоторые побеги могут погибнуть, обрежьте их, не расстраивайтесь, это нормально. Также могут пожелтеть листья — удалите.

Обычно магазинные розы обильно цветут. И как только соцветия будут засыхать — их надо удалять сразу на несколько междоузлий.

Если же этого не сделать, то роза потом долго не раскроет новые бутоны.

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