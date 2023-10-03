Урожай на нем и держится: лучшая дезинфекция для теплицы осенью — опрыскали и не переживаем

Томаты — капризные растения, и вырастить овощи совсем нелегко. Растения часто поражают вредители и различные болезни. Поэтому многое зависит от дезинфекции теплицы осенью. Если быстро и эффективно убить вредоносные бактерии и грибки, то есть вероятность, что в новом сезоне у вас будет богатый урожай.

Даже если у вас появились малейшие признаки болезни томатов в конце сезона — процедуру нельзя откладывать, иначе вы сами себя можете наказать.

Садоводы рекомендуют препарат для дезинфекции теплицы — «Ордан». Отзывы о нем только положительные. Средство способно погубить грибки и микробы таких болезней, как фитофтора, пятнистость, мучнистая роса и другие.

В его состав входят медьсодержащие компоненты, которые борются с патогенными грибками.

Радует также, что «Ордан» быстро растворяется, не образуя комочков. А это значит, что опрыскиватель забиваться не будет.

Сначала разведите два пакетика по 25 граммов в двухлитровой банке теплой воды. А затем выливайте в опрыскиватель и доведите объем воды до 10 литров.

Обрабатывать надо все конструкции внутри теплицы — двери, окна, косяки.

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