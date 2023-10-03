Весь пластик в доме отбелили средством из аптечки: просто протерли (подоконники, микроволновка, выключатели)

Белый пластик очень быстро загрязняется и приобретает желтый оттенок, исправить эту проблему бывает не так просто. Порой здесь требуется особое средство. И оно существует! Это копеечный «Димексид».

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Купить средство можно в аптеках примерно за 50 рублей. Для очищения пластика достаточно нескольких капель на ватном диске.

Пройдитесь этим составом по поверхности, она станет кристально белой мгновенно. Желтизна и серость пропадут на ваших глазах.

Источник: дзен-канал TECHNOTION