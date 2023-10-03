Лучший премиальный влажный корм для кошек — внутри лобстеры, тунец: без вредной дряни

Каждый заботливый хозяин задается вопросом, какой корм покупать для своего питомца. Породистые кошки отличаются своим капризным нравом и утонченными предпочтениями в еде. Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшую марку премиального влажного корма для кошек. Этот продукт полностью безопасен, в нем нет вредных примесей и опасных добавок.

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Наивысший балл по итогам исследования получил кошачий корм марки Mi-Mi. Средняя цена: 365 рублей за 80 г. Из достоинств этого питания: натуральный состав и только нужные компоненты. Подходит самым привередливым кошкам.

Эта марка влажного корма стала неоспоримым лидером. В линейке этого бренда есть паучи с рыбой и морепродуктами: с лососем, креветками, крабом, тунцом и лобстером. Корм в виде мягких кусочков имеет приятный запах. Это питание подойдет и для котят, и для взрослых кошек.

По материалам markakachestva