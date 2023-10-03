Навоз — прошлый век: группа ученых изобрела новое удобрение — посыпали почву и забыли

Осенью почву надо обязательно напитывать полезными веществами, так как после сезона урожая земля истощена. Многие пользуются химическими методами, но это может негативно сказаться на здоровье.

Поэтому группа японских ученых создала натуральное удобрение «Бокаши», которое отличается от остальных быстрым эффектом. В Японии пользуются препаратом более 10 лет, а к нам оно пришло только недавно.

Подкормка быстро восстанавливает плодородие почвы, земля становится мягкой, рыхлой, питательной. Любые растения в итоге дадут хороший урожай.

В составе содержит пшеничные отруби под воздействием ЭМ-препаратов. Попадая в почву, вещества начинают активно размножаться, вытесняя вредоносную микрофлору.

«Бокаши» можно вносить в землю после сбора томатов, огурцов, перцев и картофеля. А также весной — перед посадкой. Просто рассыпьте средство по земле, перекопайте и полейте. Больше ничего делать не надо. Удобрение по составу лучше навоза.

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