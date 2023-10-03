Два мгновенных способа очищения утюга от нагара: дешево, легко, подручными вещами

Утюг до и после очищения. Фото: соцсети

Методы очень действенные и простые в исполнении.

Нагар с утюга очень просто убрать при помощи аптечного «Димексида» за 50 рублей.

Смочите в средстве ватный диск и протрите поверхность, которую нужно очистить. Пропитайте хорошо и оставьте на 3-5 минут. Далее вооружитесь губкой для посуды и жесткой стороной снимите наслоения, они отойдут в два счета.

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Второй доступный вариант — при помощи спичечного коробка. Потрите коричневой стороной нагар, он довольно просто отслоится от подошвы утюга.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»

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