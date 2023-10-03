Чем обработать осенью огород от всех болезней и вредителей за один раз

Как только осенью вы собрали урожай — самое время обработать огород от всех вредителей и болезней, чтобы в новом сезоне они не испортили ваш урожай. Проводить дезинфекцию надо тогда, когда у деревьев начинают опадать листья. Лучший период — начало октября.

Обычно садоводы используют препарат «Карбамит». Это азотное удобрение, которое необходимо как почве, так и плодовым деревьям. Разводят 700 грамм на 10 литров и опрыскивают.

«Карбамит» позволяет сжечь на поверхностях листьев споры и грибки, которые вызывают различные инфекции и болезни. Также препарат отрицательно воздействует на вредоносных насекомых.

Начинать обработку лучше всего с яблони и груши, так как эти две культуры больше всех подвержены осенью заболеваниям. Потом переходите на все остальное.

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