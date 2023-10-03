Объявлен курс доллара на 10 октября: будет новый исторический максимум

Экономические аналитики уверены, что доллар продолжит расти в ближайшую неделю и перевалит за новый исторический максимум. Уже во вторник, 3 октября, «американец» поднялся выше 100 рублей, и это еще не предел.

«Окончание налогового периода в первой половине месяца ослабит курс рубля», — считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

По его мнению, уже к 10 октября доллар может дорасти и до 105 рублей, так как особых факторов, сдерживающих американскую валюту, сейчас нет.

Причем такой курс, по мнению аналитиков, может сохраниться и до конца 2023 года.

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