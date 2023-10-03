Кидаем в унитаз и бед не знаем: всегда кристально чистый, налет расползается, грязь стекает

Отличное средство для очищения унитаза можно сделать самостоятельно из соли и пищевой соды. Они великолепно убирают грязь, минеральные наслоения, мочевой камень.

Для аромата в него можно добавить любое эфирное масло, тогда в вашем туалете будет царить приятная атмосфера.

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Смешайте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды, по желанию добавьте несколько капель эфирного масла.

Этот состав бросайте в унитаз и распределяйте ершиком по поверхности. В идеале это хорошо бы делать перед выходом из дома и оставлять на несколько часов. Так вы всегда будете поддерживать кристальную чистоту унитаза.

Вернувшись домой, пройдитесь ершиком по поверхности и смойте.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»