Всегда моем голову с содой: перхоти и жирности нет, пышность нереальная

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Особенно полезно мытье головы с содой тем, кто страдает от повышенной сальности волос. Сода быстро решает эту проблему. Кроме того, убирает перхоть.

Также сода работает как скраб, отслаивая ороговевшие частицы кожи. Благодаря этому волосы быстро обновляются, хорошо растут и становятся пышными.

Соду нужно просто подмешивать в шампунь при каждом применении, примерно в пропорции 1:1.

Источник: дзен-канал TopSoda