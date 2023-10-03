Пару столовых ложек аптечного средства выливаем на вещи: отстирываются идеально даже с дешевым порошком

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Если вы выльете 40 миллилитров (2 столовые ложки и 1 чайная ложка) нашатырного спирта прямо на вещи в барабане, далее запустив обычный процесс, вы можете удивиться результату.

На выходе вещи будут безупречно простираны. Уйдет посторонний оттенок, застиранность, новые и старые пятна. Белые вещи станут белее, а цветные преобразятся в более яркие.

Источник: дзен-канал Technotion