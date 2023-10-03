Курс доллара превысил 100 рублей: впервые с 14 августа

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Финансовый аналитик Антон Пустовойтов из УК «Первая» считает, что в укреплении американской нацвалюты и ослаблении рубля сыграли важную роль окончание налогового периода сентября и снижение продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Поддержку рублю может оказать постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно ощущаться на фоне высоких нефтяных цен, полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Источник: rsute.ru