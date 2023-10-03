Шелухой и скорлупой прогоняем проволочника навсегда: отличное народное средство

Осенью стоит позаботиться о чистоте участка на будущий год. В частности, важно именно сейчас заняться истреблением проволочника.
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Перекопайте участок с выворотом земли, чтобы личинки подморозились, удалите все сорняки вдоль участка, особенно пырей, который является рассадником вредителя.
Разложите на участке небольшими кучками солому и навоз, а после наступления морозов сожгите их вместе с собравшимися на приманку вредителями.
Также поможет и другой народный способ – луковая шелуха или размолотая яичная скорлупа. Прикопайте их в нескольких местах в качестве дополнительного отпугивающего средства.
Источник: ogorod.ru