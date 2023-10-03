В восторге от турецкого метода чистки сковородок: заливаем одной ложкой — черный нагар сам отскакивает

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На самом деле вы тоже можете с легкостью применять данный метод. Для него понадобится обычный порошковый кислородный отбеливатель, которых на рынке сейчас великое множество. Выбирайте любой, по своему кошельку.

1-2 ложки отбеливателя залейте в тазу кипятком, разместите сковороду или кастрюлю в этой воде. Оставьте на 30 минут.

Далее возьмите металлическую губку и отмойте нагар. Посуда будет сиять!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»