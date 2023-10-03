В восторге от турецкого метода чистки сковородок: заливаем одной ложкой — черный нагар сам отскакивает

Этот метод очищения посуды используют в Турции, где хозяйки очень пристально следят за чистотой посуды. Именно поэтому их сковороды и кастрюли всегда сверкают, независимо от времени их использования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
На самом деле вы тоже можете с легкостью применять данный метод. Для него понадобится обычный порошковый кислородный отбеливатель, которых на рынке сейчас великое множество. Выбирайте любой, по своему кошельку.
1-2 ложки отбеливателя залейте в тазу кипятком, разместите сковороду или кастрюлю в этой воде. Оставьте на 30 минут.
Далее возьмите металлическую губку и отмойте нагар. Посуда будет сиять!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»