Люди заплачут, когда увидят эти цифры: оглашен курс доллара на ближайшие дни — держим руку на пульсе

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Финансовый аналитик Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» полагает, что поддержку рублю может оказать постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно ощущаться на фоне высоких нефтяных цен.

Антон Пустовойтов из УК «Первая» считает, что курс доллара в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 96-100 рублей.

Источник: 1prime.ru