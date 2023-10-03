Хитрость с капустными листьями без варки: так голубцы получаются намного вкуснее

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Однако есть трюк, позволяющий сэкономить время. С вечера можно отделить листья от кочана и положить в морозильную камеру. На утро размороженные листья станут мягкими и податливыми – крутить голубцы окажется одно удовольствие.

Еще одна хитрость – с рисом. Лучше в фарш брать круглозерновой, залить кипятком на некоторое время и уже замешивать в мясе. Без варки рис лучше сохранит свою структуру.

Еще вкуснее блюдо будет, если предварительно его обжарить на сковородке в растительном масле, и только после этого приступать к тушению.

По материалам сайта Belnovosti