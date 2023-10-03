Настряпали драников без муки по секрету белорусских хозяек: исчезают на глазах, тают во рту — готовьте сразу много!

Драники. Фото: Global Look Press

Рецепт простой.

Драники прекрасны как самостоятельное блюдо, в виде гарнира, а также как закуска. Но многие хозяйки считают их больше оладьями, чем овощным блюдом, и в тесто добавляют муку.

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Между тем, белорусские кулинары обходятся без муки в составе. И в результате получают блюдо, которое просто тает во рту. И уж очень быстро исчезает из тарелки.

Важно при этом использовать картофель с повышенным содержанием крахмала – такой считается самым подходящим. И не забыть внести в тесто ложку обычной сметаны, так как она останавливает потемнение тертого овоща.

По материалам сайта Belnovosti

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