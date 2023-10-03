Кефирная подкормка дарит чудеса: сотворили раствор, вылили на грядку и ахнули от результата

Оказывается, не обязательно скупать дорогущую химию или настаивать органику в поисках идеальной подкормки для грядок. Достаточно просто заглянуть в холодильник и взять бутылку-другую простого кефира. Поскольку он творит чудеса с почвой.

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Как уверяет агроном Анастасия Коврижных, кисломолочный напиток способен восполнить дефицит множества микроэлементов в земле, а также станет защитой от ряда болезней.

Использовать кефир проще простого. Надо развести напиток средней жирности в объеме 1 литр, в стакане (200 мл) теплой воды, подсластить 50 гр меда. И подкармливать любые овощные грядки, разведя предварительно 1:1 водой. В таком растворе содержаться калий, фосфор, марганец, натрий и много других полезных и нужных микроэлементов.

По материалам сайта Belnovosti