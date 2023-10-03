Как отстирать домашние тапочки легко и быстро: всегда как новые, и гостям не стыдно предложить

Домашние тапочки – первое, что в прихожей предлагают гостям, и каждой хозяйке хочется, чтобы это всегда была новая пара обуви. Но вряд ли это возможно, а вот поддерживать идеальную чистоту тапок и не ударить в грязь лицом помогает грамотный уход за ними.

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Стирать мягкие и теплые тапки нужно руками. И лучше – приготовленным собственноручно раствором. На 2 столовых ложки моющего средства надо взять 1 столовую ложку соды и 2 столовых ложки перекиси водорода.

Все это перемешать в теплой воде, погрузить туда тапочки на минут, и вся грязь, засаленность и неприятный запах сгинут.

По материалам сайта Belnovosti