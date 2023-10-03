Божественная подлива превратит любой ужин в ресторанный шедевр: лопают даже дети и просят добавки

Любой гарнир заиграет по-новому, если использовать подливку. Жидкая пряная приправа позволяет хозяйкам эксперименты на кухне, и можно радовать домочадцев разнообразием вкусов.

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Секрет вкусной подливы, такой, чтобы еду лопали даже дети, а еще и добавки просили, довольно простой. Важно при ее приготовлении применять только свежие ингредиенты, а за основу брать лчшую томатную пасту.

Муку или крахмал применять совершенно необязательно. Вместо них лучше брать воду из-под сваренного гарнира, а еще вкуснее, конечно, мясной бульон.

Чтобы вкус подливы был ярким и многогранным, надо использовать приправы. А соотношения ингредиентов идеальным считается такое: на 70-100 г томатной пасты надо взять 250-300 мл жидкости и 3 столовые ложки масла.

По материалам сайта Belnovosti