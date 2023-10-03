Орхидеи цветут пышными шапками круглый год, как ошалелые: вот что мы сделали

Орхидеи – невероятной красоты цветы, которые способны цвести круглый год изобильно и ароматно, радуя хозяек и гостей своей роскошной «шапкой». Но это в идеале, поскольку ухаживать за комнатным растением нужно по-особенному. И не все знают, как.

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Так вот, чтобы орхидеи цвели пышным цветом постоянно, надо обеспечить им правильный полив. Переувлажнение земли губительно для растения, поэтому поливать его надо уже когда корни становятся серебристыми, и только методом погружения.

И использовать для увлажнения надо фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Многие поливают кипяченой, но этого делать нельзя.

Залог успеха – правильная подкормка. Питать орхидею надо специальными удобрениями для орхидеи, никаких йода или нашатыря нельзя брать.

А применять фунгициды – значит обеспечить орхидее стресс, в результате цветов можно вообще не дождаться. Если инфекция появилась у цветов, лучше сделать так: вынуть корни, удалить пораженные участки, обработать толченым древесным углем и оставить на сутки на воздухе. После этого поменять землю, заселить микоризой и посадить в них растение.

По материалам сайта Belnovosti