Как очистить крышки сковороды от многолетнего нагара: погрузите их в этот состав — жир сам расплавится

Нагар оседает не только на самой сковороде, но и на крышке. И если сковородку хозяйки еще как-то чистят, то с крышками разговор короткий: намазали средством для мытья посуды и сполоснули. Поэтому со временем на них скапливается неприятный липкий слой, и убрать его не так просто.

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Знакомая проблема? Тогда этот совет для вас. Оказывается, наболевший вопрос можно решить всего за несколько минут. При этом тереть ничего не придется. Нужно просто погрузить крышки в специальный состав и подождать.

Готовится чудо-средство очень просто. Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее 5 литров воды, добавьте стакан кислородного отбеливателя. Сложите в получившуюся жидкость ваши крышки и поставьте все это дело на огонь. Спустя 20 минут стеклянные изделия будут безупречно чистыми. Вам останется только ополоснуть их под струей проточной воды.

Важно: перед процедурой нужно снять все пластиковые и силиконовые вставки, иначе они могут испортиться.

Источник: Дзен-канал «Марина Жукова».