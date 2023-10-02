Когда в Москве выпадет первый снег: заморозки, обильные осадки и снегопад — зима наступит в октябре

Синоптик Татьяна Позднякова в свежем прогнозе погоды уточнила, когда в Москве выпадет первый снег. На смену бабьему лету придет похолодание и даже ожидается небольшой снегопад. И все это в течении ближайшей недели. Так, снег может выпасть уже до 9 октября. А температура воздуха значительно опустится, на этом фоне и можно ждать первый снег. А в пятницу и субботу, 6 и 7 октября соответственно, ожидаются обильные осадки в виде дождя.

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Резко похолодает с 7 по 9 октября, ночью ожидаются минусовые температуры. Относительно погоды и заморозков также говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который дал понять, что пора готовиться к отопительному сезону. Уже 5 октября столичный регион окажется под воздействием холодного циклона, что приведет к снижению температуры воздуха.

По материалам news.ru