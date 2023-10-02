Миссия Раков, Весов и Водолеев в октябре-2023: в чем она заключается и как принять правильное решение

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз на октябрь 2023 года. По словам специалиста, этот месяц станет решающим для трех знаков зодиака и их ближайшего окружения. Речь идет о Раках, Весах и Водолеях. Если вы один из них, внимательно изучите эти советы. Помните: от ваших решений зависит будущее других людей!

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Раки столкнутся с задачами, которые напрямую скажутся на благополучии их коллег и семьи. И это касается не только начальников и прочих людей, которые занимают высокое положение в обществе. Статус не имеет значения. Все сложится таким образом, что ваше мнение будет решающим. Чтобы не ошибиться с выбором, тщательно взвесьте все за и против. И не спешите, иначе быть беде.

Весы тоже окажутся не в самом завидном положении. От их действий будет зависеть куча людей. Обычно представителям этого знака трудно принять решение даже за себя. А тут такая ответственность! Что же делать? Астролог рекомендует прислушаться к советам более опытных и знающих людей. Они обязательно помогут найти правильный выход из сложившейся ситуации.

А вот Водолеям придется проявить самостоятельность. Перед ними будет стоять большая задача, решение которой поможет улучшить жизнь окружающих. Чтобы все сделать правильно, нужно прислушаться к собственной интуиции. Она подскажет нестандартный выход. Он и будет самым правильным.

Источник: hibiny.ru