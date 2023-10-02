Берите только эти пельмени по ГОСТу — семь лучших марок: внутри натуральное мясо, без обмана

Пельмени — любимое блюдо, которое пользовалось популярностью у наших сограждан еще в СССР. До сих пор этот деликатес можно попробовать в ресторанах от шеф-поваров. Более бюджетный вариант — сварить пельмени самим. Но какую же продукцию выбрать, чтобы в пельменях было только натуральное мясо, тонкое тесто и больше начинки. Эксперты Росконтроля провели свое исследование, назвав топовую продукцию в этом сегменте.

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Лучшими была признана марка пельменей «Сибирская коллекция». Эта продукция полностью безопасна и соответствует требования ГОСТа. В этих пельменях нет вредных примесей и добавок.

В список лучших также вошли пельмени таких марок, как: «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские» с говядиной и свининой, «Бийские» ручной лепки, «Окраина» и «Цезарь».

Эксперты Росконтроля дали понять, что в продукции нет консервантов, усилителей вкуса и фосфатов. В пельменях марки «Цезарь» в ходе лабораторного исследования не было обнаружена соя в фарше, а это значит, что производитель использует качественное сырье и не экономит на нем, а значит здесь все без обмана.

По материалам Primpress