Наносим это средство на телевизор и радуемся: пыль к экрану не липнет — результат держится неделями

Если в прежние времена пылесборниками называли ковры, то теперь это можно сказать про телевизор. Современные экраны притягивают к себе частички пыли, словно магнит гвозди. Поэтому хозяйки вынуждены часто протирать технику. А дело это не самое приятное.

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Тоже суетитесь с тряпкой каждый день? Тогда этот совет вам очень пригодится. Оказывается, есть способ сохранить экран чистым на протяжение 2–3 недель.

Инструкция простая. Возьмите обычную жидкость для мытья стекол, нанесите ее на салфетку из микрофибры и аккуратными движениями пройдитесь по экрану. После этого пыль перестанет оседать. Данный трюк сработает и с другой техникой. Например, с ноутбуком.

Важно: жидкость нельзя распылять на сам телевизор. Некоторые экраны совершенно не терпят влагу, она может причинить им непоправимый вред.

Источник: gorodovoy.ru