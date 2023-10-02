Вот как нужно заваривать чай в пакетиках: соблюдайте это правило — напиток будет в тысячу раз вкуснее

Пакетированный чай удобно заваривать. Однако истинные ценители этого напитка предпочитают покупать листовой вариант. Они полагают, что заварка из пакетиков хуже той, что можно приобрести на вес.

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Возможно, в чем-то они правы. Но если провернуть один трюк, то большинство людей не сможет отличить дешевый пакетированный напиток от дорогого аналога.

Секрет в том, что чай из пакетиков следует заваривать дважды. В первый раз его нужно держать воде несколько секунд. А во второй — рекомендуется оставить на 1–2 минуты. Температура воды должна быть в районе 85 °C. Не горячее. Кипяток использовать крайне нежелательно.

Кроме того, вкус пакетированного чая можно улучшить с помощью сиропа, сушеного имбиря, мяты и апельсина. Если следовать этим рекомендациям, напиток раскроет весь свой потенциал. Будет вкусным и ароматным.

Источник: gorodovoy.ru