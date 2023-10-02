Вот как нужно заваривать чай в пакетиках: соблюдайте это правило — напиток будет в тысячу раз вкуснее

Фото: freepik.com / freepik

Не сможете отличить от листового!

Пакетированный чай удобно заваривать. Однако истинные ценители этого напитка предпочитают покупать листовой вариант. Они полагают, что заварка из пакетиков хуже той, что можно приобрести на вес. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возможно, в чем-то они правы. Но если провернуть один трюк, то большинство людей не сможет отличить дешевый пакетированный напиток от дорогого аналога.

Секрет в том, что чай из пакетиков следует заваривать дважды. В первый раз его нужно держать воде несколько секунд. А во второй — рекомендуется оставить на 1–2 минуты. Температура воды должна быть в районе 85 °C. Не горячее. Кипяток использовать крайне нежелательно.

Кроме того, вкус пакетированного чая можно улучшить с помощью сиропа, сушеного имбиря, мяты и апельсина. Если следовать этим рекомендациям, напиток раскроет весь свой потенциал. Будет вкусным и ароматным.

Источник: gorodovoy.ru

Читайте также