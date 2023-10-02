Последний уход за пионами: успейте до конца октября, иначе растения не переживут морозы

К большой радости всех садоводов, пионы не очень чувствительны к морозам. Выкапывать их из земли не нужно. Но это не значит, что растения можно оставить на зиму так, как есть. Их следует обязательно обрезать, иначе кусты могут не пережить период покоя.

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К процедуре следует приступать ближе к концу октября. Стебли пионов следует обрезать вровень с землей и для дезинфекции присыпать золой. Пространство вокруг кустов нужно очистить от сорняков и опавших листьев, а затем провести мульчирование. После этих нехитрых манипуляций растения будут отлично себя чувствовать до самой весны.

Важно: если в вашем регионе выпадает мало снега, слой мульчи нужно обновлять раз в 30 дней. И помните: обрезку и утепление кустов следует проводить после наступления заморозков, в противном случае корни растений начнут слабеть.

Источник: tut-news.ru