Крыжовник любит органику: если внести это удобрение осенью — в следующем году завалит ягодой

Чтобы добиться от крыжовника высокого урожая, нужно обязательно подкормить кусты в конце сезона. Крайняя дата — конец октября. В этот период кустарник охотно примет органические удобрения.

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Можно смело использовать водный раствор коровяка или куриного помета. Если вы выбрали первый вариант, придерживайтесь пропорций 1 к 10. А в случае с куриным пометом концентрация должна быть еще ниже, идеальное соотношение 1 к 15.

Кроме того, крыжовник любит перегной. Его можно использовать в сухом виде. На один взрослый куст нужно взять не менее 8 килограммов подкормки. Около 5 килограммов перегноя следует внести в почву под ветками, а остатки можно уложить вместо мульчи.

Источник: издание belnovosti.by