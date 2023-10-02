Дачникам назвали лучшие сорта томатов черри: сочные и сладкие, урожайность — тысяча плодов с куста

Опытные дачники стараются сажать только проверенные сорта помидоров. И это неудивительно. Мало кто готов работать на участке за сомнительный результат.

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Тоже не любите рисковать? Тогда записывайте названия этих чудесных томатов черри. Смело сажайте их в новом году. Урожайность и вкус превосходные. Подходят для засолки и для употребления в свежем виде.

В первую очередь присмотритесь к черри под названием «Красное ожерелье». Есть и «Желтое ожерелье», здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Оба сорта хороши. Томаты растут небольшого размера: около 5–7 граммов. Шкурка плотная. А какие сладкие! Просто сахарные. Урожайность тоже на высоте: до 1000 плодов с куста.

Предпочитаете гибриды? Тогда обратите внимание на помидоры «Кокта F1». Плоды этого гибрида имеют приятный вкус и хорошо хранятся. На одной ветке формируется до 8 томатов. Это, конечно, не рекорд, но тоже весьма неплохо.

Источник: Дзен-канал «Дачные секреты от Виктории Радзевской».