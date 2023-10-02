Росконтроль назвал марку куриных котлет из свежего мяса: по ГОСТу — без антибиотиков и сои

Эксперты Росконтроля назвали марку котлет, которая соответствует требования ГОСТа. Эта продукция произведена из натурального сырья — свежего мяса, внутри нет следов сои и антибиотиков. Котлеты соответствуют требованиям безопасности. В продукции не обнаружены консерванты и фосфаты.

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По результатам исследования в заявленной категории, котлеты из мяса цыплят-бройлеров «Петелинка» «Домашние» получили 5,4 балла. Взятый образец имеет достоверную маркировку. Незаявленных ингредиентов специалистами не выявлено.