Новый финт «зеленого»: доллар резко взлетел на бирже 2 октября — таких цифр не было с 15 августа

На первых же торгах октября доллар сделал новый финт и резко подорожал. «Зеленый» взлетел до цифр, которых мы не видели с 15 августа.
До сакрального рубежа, курса 100 рублей за доллар, осталось совсем немного.
На торгах на Московской валютной бирже 2 октября, по данным на 14:25 московского времени, доллар дорожал на 1,14 рубля, до 99,11 рубля, юань — на 8 копеек, до 13,57 рубля, евро — на 86 копеек, до 104,21 рубля.
Напомним, днем ранее известный аналитик прогнозировал, что есть риски ослабления российской валюты до 98,40 за доллар.
По материалам 1prime.ru