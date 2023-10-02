Новый финт «зеленого»: доллар резко взлетел на бирже 2 октября — таких цифр не было с 15 августа

Купюра в пять тысяч рублей и доллар. Фото: Global Look Press

Доллар на торгах второго октября резко подорожал.

На первых же торгах октября доллар сделал новый финт и резко подорожал. «Зеленый» взлетел до цифр, которых мы не видели с 15 августа.

До сакрального рубежа, курса 100 рублей за доллар, осталось совсем немного.

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На торгах на Московской валютной бирже 2 октября, по данным на 14:25 московского времени, доллар дорожал на 1,14 рубля, до 99,11 рубля, юань — на 8 копеек, до 13,57 рубля, евро — на 86 копеек, до 104,21 рубля.

Напомним, днем ранее известный аналитик прогнозировал, что есть риски ослабления российской валюты до 98,40 за доллар.

По материалам 1prime.ru

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