Новый финт «зеленого»: доллар резко взлетел на бирже 2 октября — таких цифр не было с 15 августа

На первых же торгах октября доллар сделал новый финт и резко подорожал. «Зеленый» взлетел до цифр, которых мы не видели с 15 августа.

До сакрального рубежа, курса 100 рублей за доллар, осталось совсем немного.

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