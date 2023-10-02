Узнали про этот хитрый трюк и стираем только так: белье чистое, свежее, просто восторг

Больше всего хлопот доставляют, конечно же, кухонные полотенца. Ведь они находятся на передовой! А значит, загрязнения на них всегда более сильные. Пятна от кофе, томатов и другие сложно выводимые — то, с чем приходится справляться при стирке кухонных полотенец.
Спасет предварительное замачивание в этой простой жидкости. Тот, кто об этом знает, стирает кухонные и другие полотенца только так.
Нужно замочить загрязненные вещи в растворе соли: одна столовая ложка на литр воды. Оставить на несколько часов, можно на ночь. А утром постирать в обычном режиме.
Этот вариант стирки позволит справиться с самыми сильными загрязнениями.
По материалам remontkit.ru