Узнали про этот хитрый трюк и стираем только так: белье чистое, свежее, просто восторг

Больше всего хлопот доставляют, конечно же, кухонные полотенца. Ведь они находятся на передовой! А значит, загрязнения на них всегда более сильные. Пятна от кофе, томатов и другие сложно выводимые — то, с чем приходится справляться при стирке кухонных полотенец.

Спасет предварительное замачивание в этой простой жидкости. Тот, кто об этом знает, стирает кухонные и другие полотенца только так.

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