Грибникам рассказали о том, когда ждать вторую волну опят: нужно следить за погодой

Во многих регионах России сентябрь выдался на удивление теплым и сухим, поэтому грибной сезон все еще в самом разгаре. Любителей тихой охоты предупредили: грибов будет много даже в октябре. Вторая волна не за горами. Нужно только дождаться правильной погоды.

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Так когда же отправляться в лес? Эксперты ответили единогласно: после резкого похолодания и дождей. С этого момента следует отсчитать ровно три недели, и можно выдвигаться в путь за новым урожаем опят. Запаситесь большими корзинами, октябрь обещает быть очень грибным.

Источник: mk.ru