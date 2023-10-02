Как отбелить посеревшее нижнее белье без порошка и отбеливателя

Посеревшее и желтоватое нижнее белье можно отбелить без использования порошка и специального отбеливателя. Для этого есть очень простое решение.

Разведите в отдельной миске с водой (500 миллиграмм) марганец на кончике ножа. Каждую гранулу надо растворить, чтобы не испортить белье.

Далее налейте в таз три литра теплой воды и выливайте разведенную марганцовку. Добавьте одну столовую ложку кальцинированной соды и три столовые ложки жидкого хозяйственного мыла.

В полученный раствор отправляйте белье на два часа и ждите.

За это все отлично отбелится без вреда для ткани.

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