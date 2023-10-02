По формуле «два+ четыре»: нанесли эту кашицу на унитаз, через полтора часа смыли — известковый налет и ржавчина исчезли

Смешиваем две столовых ложки лимонной кислоты и горчичного порошка, добавляем к ним четыре столовых ложки крахмала. Затем наливаем воды, чтобы получилась кашица. Этой кашицей обрабатываем загрязненные поверхности. Чашу унитаза надо предварительно увлажнить, чтобы смесь прилипла.

Оставляем на полтора часа, затем смываем, можно слегка потереть ершиком. Все! Известковый налет, мочевой камень и прочие загрязнения улетучились.

По материалам ivd.ru