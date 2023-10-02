Три лучшие марки влажного корма для кошек — дешевенькие, зато без вредной дряни

Заботливые хозяева кошек всегда с особой тщательностью выбирают корм: главное для них — здоровье и вкусовые предпочтения пушистых питомцев. В помощь потребителям эксперты «МаркиКачества» составили свой независимый рейтинг, назвав лучшие марки влажных кормов в сегменте бюджетных.

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На первом месте влажный кошачий корм, который производят в России, — Nature's Table. Средняя цена 105 рублей за 85 г. Производитель использует только качественное сырье — мясо и рыбу. Продукт обогащен аминокислотами, белком и железом. Также в составе есть овощи: морковь, мякоть свеклы и шпинат. Из достоинств: этот корм не содержит усилителей вкуса, в нем нет консервантов и красителей.

На втором месте влажный кошачий корм «Gourmet Мон Петит», 47 рублей за 50 г. Его также производят в России. В линейке деликатесов есть мягкие паштеты и нежные биточки. Этот корм придется по вкусу даже привередливым питомцам. Продукт обогащен рыбьим жиром. Однако его не стоит делать основой рациона, нужно добавить корм, в котором будет содержаться больше мясных ингредиентов.

На третьем месте влажный кошачий корм Royal Canin, 306 рублей за 85 г. В линейке этого бренда есть корма для питомцев с повышенным сахаром в крови, с чувствительным пищеварением или с лишним весом. Есть также вегетарианская серия. Мягкие корма Royal Canin содержат достаточно протеина для поддержания мышечной силы.

По материалам markakachestv