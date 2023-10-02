Развели пять капель в стакане воды и опрыскали под мышками: запах пота улетучился тут же — дезодорант уходит в прошлое

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Как избавиться от неприятного запаха пота без дезодоранта.

Осенью мы определенно потеем меньше, чем летом. Так что многие в этот период учатся обходиться без дезодорантов. Избавиться от неприятного запаха пота от тела можно и с помощью других, более натуральных и экологичных средств. Например, отлично уничтожает неприятный запах пота эфирное масло лаванды.

Лаванда имеет приятный запах и к тому же является асептическим средством, которое препятствует размножению бактерий.

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Нужно 4–5 капель лаванды смешать со стаканом воды, перелить полученную жидкость в пульверизатор и нанести на подмышки. Все! 

Неприятный запах пота улетучится, а дезодорант вам больше не пригодится.

По материалам womanshape.ru

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