Развели пять капель в стакане воды и опрыскали под мышками: запах пота улетучился тут же — дезодорант уходит в прошлое

Осенью мы определенно потеем меньше, чем летом. Так что многие в этот период учатся обходиться без дезодорантов. Избавиться от неприятного запаха пота от тела можно и с помощью других, более натуральных и экологичных средств. Например, отлично уничтожает неприятный запах пота эфирное масло лаванды.

Лаванда имеет приятный запах и к тому же является асептическим средством, которое препятствует размножению бактерий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».