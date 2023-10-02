Как из яичной скорлупы сделать удобрение для всех растений: дома и на даче

Яичная скорлупа — это отличное удобрение для всех видов растений. Поливайте отваром из нее комнатные цветы и огородные культуры, и они откликнутся бурным ростом.

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В яичной скорлупе содержится кальций, калий, железо, магний, фосфор, фтор, цинк, сера и ряд других микроэлементов, которые необходимы растениям для роста и развития.

Натуральный продукт служит раскислителем для кислой почвы, что делает грунт плодороднее.

Для подкормки растений возьмите 5–10 скорлупок на литр воды и настаивайте 10–15 дней. Когда вода начнет мутнеть и появится специфический запах сероводорода, настой готов и его можно использовать для полива.

Концентрированный настой разбавляют до рабочего раствора в 7–10 раз. Удобрение вносят после полива под корень. В таком виде микроэлементы быстрее усваиваться.

Источник: novochag.ru